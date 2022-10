அந்த பக்கம் சிவன்.. இந்த பக்கம் அனுமன்.. பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் ராகுல் சம்பவம்.. பெருகும் ஆதரவு!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை இன்று கர்நாடகாவில் நடந்தபோது சிவன், அனுமன் வேடமிட்டவர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களுடன் ராகுல் காந்தி கைக்கோர்த்து சென்ற படங்கள் இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக காங்கிரஸ் கட்சி இருந்தது. தற்போது அந்த கட்சி பல மாநிலங்களில் ஆட்சியை இழந்துள்ளது.

அதோடு நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் பாஜகவிடம் வெற்றியை இழந்துள்ளது. இதனால் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க போராடி வருகிறது. ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைப்பயணத்தை துவக்கி உள்ளார்.

English summary

People dressed as Shiva and Hanuman participated in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Karnataka today. Pictures of Rahul Gandhi walking hand in hand with them are spreading rapidly on the internet.