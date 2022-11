அடுத்த வருஷ தேர்தலுக்கு அச்சாரம்... நாளை கர்நாடகாவில் மோடி உரையுடன் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு

Bangalore

oi-Mathivanan Maran

பெங்களூர்: கர்நாடகா சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அம்மாநிலத்தில் நாளை சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இம்மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் உரையாற்ற உள்ளார்.

224 தொகுதிகளைக் கொண்ட கர்நாடகா சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இம்மாநிலத்தில் பெரும்பான்மையை பெற 113 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவை.

கர்நாடகாவில் ஆளும் பாஜக, பிரதான எதிர்க்கட்சி காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி உள்ளது. ஜேடிஎஸ் என்கிற மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் 3-வது கட்சியாக களத்தில் இருக்கிறது. கர்நாடகாவைப் பொறுத்தவரை ஜாதிய வாக்குகள் பிரதான அம்சமாக உள்ளன.

140 பேரை பலி கொண்ட விபத்து: பிரதமர் மோடி வந்த போது பெயரை மறைத்த கொலைகார குஜராத் நிறுவனம்!

English summary

Prime Minister Narendra Modi will address the inaugural function of Invest Karnataka 2022, the Global Investors Meet of the state, on 2nd November, 2022 at 10:30 AM via video conferencing.