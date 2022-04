என்னாது.. "அந்த மாதிரி" சினிமாவில் மனைவியா.. கத்தியால் சரமாரியாக குத்தி கொன்ற கணவர்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூர் அருகே உள்ள ராமநகர் மாவட்டத்தில் ஆபாச படத்தில் நடித்ததாக கூறி மனைவியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பெங்களூர் அருகே ராமநகர் மாவட்டம் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள ராமநகர் டவுன் ரகுமான் நகரை சேர்ந்தவர் ஜாகீர் பாஷா(வயது 40). இவரது மனைவி மூபினா (33).

போதை மருந்து கொடுத்து 3 நாள்! இருட்டறையில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்! ஆளும்கட்சி பிரமுகர் மகன் கைது

டிரைவரான ஜாகீர் பாஷா பெங்களூரில் ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறார். இந்த தம்பதிக்கு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு 5 குழந்தைகள் உள்ளனர்.

English summary

A porn addict, Pasha, watched a pornographic film two months ago and assumed that the woman in the clip was his wife. Since then, he has been assaulting his wife on suspicions of distrust. Then on April 12, he stabbed her to death.