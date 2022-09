பெங்களூரில் வெள்ளத்திற்கு காரணமே "இவங்கதான்"! பொங்கும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள்.. பரபர பின்னணி

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் சமீபத்தில் பெய்த கனமழையால் தலைநகரம் பெங்களூர் கடுமையான சேதங்களை எதிர்கொண்டது. இந்நிலையில் இந்த வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு நில ஆக்கிரமிப்புகள்தான் காரணம் என சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

தென்னிந்தியாவில் ஒரு சில நகரங்கள்தான் இயற்கையிலேயே மழைநீர் வடிகால் அமைப்பை பெற்றிருக்கும். அப்படியான சிறப்பு மிக்க நகரங்களில் ஒன்றுதான் பெங்களூர்.

ஆனால் சமீபத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக நகரம் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக மாறியது. இதனால் குடிநீருக்குக்கூட தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உருவானது.

English summary

Capital city Bangalore faced severe damage due to recent heavy rains in Karnataka state. In this case, social activists have alleged that land encroachment is the cause of these floods. Only a few cities in South India have a natural rainwater drainage system. Bangalore is one such special city. But the recent heavy rains have turned the entire city into a flooded forest. Due to this, even drinking water became scarce.