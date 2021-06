கொரோனா பேரலையிலிருந்து.. மீண்டு வரும் பெங்களூர்.. சில மண்டலங்கள் மட்டும் இன்னும் பயமுறுத்துதே ஏன்?

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகரில் படிப்படியாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்து வருவதாக அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேநேரம், ஒரு சில மண்டலங்களில் மட்டும் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை அதே புள்ளிவிவரம் காட்டுகிறது.

இந்த விஷயத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.

கடந்த மாதம், பெங்களூர் நகரில் கொரோனா பரிசோதனை செய்பவர்களில் பாதிக்கு பாதி பேருக்கு நோய் பாதிப்பு உறுதியானது. அதாவது பாசிடிவ் ரேட் 50 சதவீதம் என்ற அளவுக்கு மேலே இருந்தது.

English summary

Corona positive rate is coming down in Bengaluru but still in some zones including Bommanahalli reports little high posittive rate due to the landscape and high testing.