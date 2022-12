நீயா நானா “காப்பி”தான் தமிழா தமிழா.. கரு.பழனியப்பனே சொல்லிட்டாரு! “கோபிநாத் ரஜினி.. நான் விஜயகாந்த்”

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியின் சாயல்தான் ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்து உள்ளார் அதன் நெறியாளரும் இயக்குநருமான கரு.பழனியப்பன். நீயா நானா நிகழ்ச்சியை கோபிநாத் பிரமாதமாக நடத்தி பழகிவிட்டார் என பாராட்டி உள்ள கரு.பழனியப்பன் அதேபோன்ற வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சியாக தமிழா தமிழாவை மாற்ற முயல்வதாக கூறியுள்ளார்.

தனியார் இதழுக்காக பேராசிரியை பர்வீன் சுல்தானா எடுத்த நேர்காணலில் இயக்குநரும் தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சியில் நெறியாளருமான கரு.பழனியப்பன் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது அவரிடம் பர்வீன் சுல்தானா, "நீங்கள் நடத்தும் தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி நீயா நானாவின் சாயலில் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

டிவி விவாதங்களில் பங்கேற்போர் யார் யார்? லிஸ்ட் வெளியிட்ட திமுக தலைமை.. புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

English summary

Director Karu Palaniappan, The moderator of Tamizha Tamizha program telecasted on Zee Tamil admitted that it is a copy of Neeya Naana program telecasted on Vijay TV. Karu. Palaniappan, who has praised Gopinath for conducting the show Neeya Naana wonderfully, has said that he is trying to make Tamizha Tamizha a similarly successful show.