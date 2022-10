ஒட்டு மொத்த காங்கிரசும் ஜாமினில் தான் இருக்கு.. ராகுல் விமர்சனத்தால் பசவராஜ் பொம்மைக்கு வந்ததே கோபம்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: பாஜக குறித்து விமர்சித்த ராகுல் காந்தியை கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், 'போலி காந்திகளை பற்றி பேச நான் விரும்பவில்லை என்றும் ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் கட்சியுமே பெயிலில் தான் உள்ளது என்றும் பேசியுள்ளார்.

இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம் (பாரத் ஜோடா யாத்திரை) என்ற பெயரில் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி நாடு முழுவதும் யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரியில் கடந்த மாதம் 7 ஆம் தேதி பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை ராகுல் காந்தி தொடங்கினார்.

கர்நாடக கொடியில் ராகுல் படம்: கொதித்தெழுந்த கன்னட அமைப்புகள்.. பாரத் ஜோடா யாத்திரையில் புது சர்ச்சை

English summary

Criticizing Rahul Gandhi, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai said, 'I don't want to talk about fake Gandhis and he has said that the entire Congress party is on bail.