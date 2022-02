ஹிஜாப் எங்கள் தலையை தான் மறைக்கிறது, மூளையை அல்ல.. நேருக்கு நேர் சீறிய மாணவி.. நழுவிய பாஜக அமைச்சர்

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள நிலையில் ஹிஜாப் எங்கள் தலையை தான் மறைக்கிறது.. மூளையை அல்ல என கர்நாடக கல்வித்துறை அமைச்சர் நாகேஷிடம் தனியார் செய்தி சேனல் ஒன்றின் நேர்காணலில் பேசிய மாணவி ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் உள்ள உடுப்பி, சிவமோகா, சிக்மக்ளூர், மங்களூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர திடீர் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்த நிலையில் ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் முஸ்லீம் மாணவிகள் வந்தால் நாங்களும் காவி துண்டு அணிவோம் என கூறி இந்துத்துவா மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள். தங்கள் உரிமைகளுக்காக முஸ்லீம் மாணவிகள் பள்ளி வாயிலில் அமர்ந்து போராடி வருகிறார்கள்.

ஹிஜாப் விவகாரம்: ஒரே சீருடை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது- கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றம்

