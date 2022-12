இரவு நடந்து சென்ற ஜோடியிடம் அத்துமீறி தொல்லை! கதறி அழுத மனைவி! அடாவடி பெங்களூர் போலீசார் மீது ஆக்ஷன்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் நள்ளிரவு நேரத்தில் நடந்த சென்ற ஜோடிக்கு அத்துமீறி போலீசார் தொல்லை தந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கிடையே இந்த விவகாரத்தில் அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இரவு நேரங்களில் ரோந்து பணிகளில் ஈடுபடும் போலீசார், சில நேரங்களில் அங்குள்ள பொதுமக்களுக்கும் கூட அத்துமீறி தொல்லை தருவார்கள். நாம் என்ன விளக்கம் சொன்னாலும் கேட்காத அவர்கள், நம்மிடம் இருந்து அபராதம் வாங்குவதிலேயே குறியாக இருப்பார்கள்.

அப்படியொரு சம்பவம் தான் பெங்களூரில் நடந்திருந்ததது. இந்த விவகாரம் குறித்துப் பாதிக்கப்பட்ட நபர் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட பதிவு டிரெண்டான நிலையில், போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

English summary

Two police were suspended for harassing a couple for just walking in street: Bangalore couple was fined for roaming out in midnight.