'நாங்கள் அரசை நடத்தவில்லை'.. ஏதோ மேனேஜ் செய்றோம்.. அமைச்சரின் ‘ஷாக்’ ஆடியோ..தர்மசங்கடத்தில் பசவராஜ்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூரு: கர்நாடக சட்டத்துறை அமைச்சர் ஜேசி மதுசாமி, ''நாங்கள் அரசை நடத்தவில்லை. ஏதோ மேனேஜ் செய்கிறோம்'' என்று பேசியுள்ள நிலையில், தற்போது இந்த ஆடியோ கர்நாடக அரசியலில் ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளது.

English summary

Karnataka Law Minister JC Madhuswamy said, “We are not running the government. We are managing something'', now this audio has become a hot topic in Karnataka politics.