சிலையை தொட்டதால் "ஃபைன்"! வீட்டில் சாமி படங்களை தூக்கிய குடும்பம்! பதிலுக்கு வந்த அம்பேத்கர் படம்

Bangalore

oi-Halley Karthik

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் சாமி சிலையை தொட்டதற்காக பட்டியலினத்தை சேர்ந்த சிறுவனின் குடும்பத்திற்கு ரூ.60 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது சிறுவனின் வீட்டிலிருந்த சாமி படங்களை அகற்றிவிட்டு அங்கு புத்தர் மற்றும் அம்பேத்கர் படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

சிறுமியின் தாய் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் சாமி தீட்டாகிவிட்டது எனவே இதனை கழிக்க ரூ.60 ஆயிரம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என கோயில் நிர்வாகத்தினர் மற்றும் ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் வற்புறுத்தியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாமி சிலையை தொட்ட சிறுவனுக்கு ரூ.60000 பைன்!

English summary

In the Karnataka state, the family of a Scheduled Caste boy was fined Rs 60,000 for touching a Hindu God idol, which had shocked the entire country. In this case, now Hindu God pictures have been removed from the boy's house and pictures of Buddha and Ambedkar have been placed there. The related video is spreading viral on social media.