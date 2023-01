என்னாச்சு பெங்களூருக்கு.. மீண்டும் பகீர்.. கார் பேனட்டில் வாலிபரை தொங்கவிட்டு இழுத்து சென்ற இளம்பெண்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவில் பரபரப்பான சாலையில் கார் பேனட்டில் இளைஞர் ஒருவரை தொங்க விட்ட படி இளம்பெண் கார் ஓட்டிச்செல்லும் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சினிமா காட்சிகளை மிஞ்சும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் சக வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தின் முழு விவரத்தையும் கீழே காணலாம்.

சாலைகளில் பயணிக்கும் போது வாகன ஓட்டிகள் இடையே வாக்குவாதம் கைகலைப்பு ஏற்படும் சம்பவங்கள் தினமும் எங்காவது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

பல சமயங்களில் இது பெரிய அளவு சண்டையாக மாறாமல் முடிந்து விட்டாலும் சமீப காலமாக வாகன ஓட்டிகள் சிலர் நடந்து கொள்ளும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக அமைந்து வருகிறது.

மகளிர் ஆணைய தலைவிக்கே நேர்ந்த கொடூரம்.. நள்ளிரவில் அத்துமீறிய கார் டிரைவர்! தலைநகரில் 'ஷாக்’ சம்பவம்

English summary

A video of a young woman driving a car while hanging a young man from the car bonnet on a busy road in Bengaluru, the capital of Karnataka state, has gone viral on the internet. This incident, which surpassed the cinema scenes, caused great shock among the fellow motorists and the public. Full details of this incident can be found below.