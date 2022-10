“பொஸசிவ்” - டிவி மெக்கானிக் மீது “ஆசிட்” வீச்சு.. பஞ்சாப் பெண் கைது! 2 காரணங்கள்.. எது உண்மை?

Chandigarh

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் டிவி மெக்கானிக் மீது பெண் ஒருவர் ஆசிட் வீசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தனது மகளை ஆசிட் வீசிய பெண் பின் தொடர்ந்த நிலையில் தன் மீது ஆசிட் வீசி சென்றதாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவை அடுத்த ஜமல்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜஸ்வீர் சிங் (56). தொலைக்காட்சி பழுது நீக்கும் பணி செய்து வரும் இவர் அதே பகுதியில் டிவி ரிப்பேர் கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நேற்று ஜஸ்வீர் சிங்கின் கடைக்கு ஆசிட் பாட்டிலுடன் வந்த பெண் ஒருவர் அவர் மீது வீசிச் சென்றார். வலியில் கதறி துடித்த அவர் மீட்கப்பட்டு CMCH மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

