பஞ்சாப்பில் மீண்டும் ஷாக்.. சீக்கியக்கொடியை அவமதித்ததாக மேலும் ஒருவர் அடித்துக்கொலை.. என்ன நடந்தது?

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரசில் ஹர்மந்திர் சாஹிப் எனும் சீக்கிய மக்களின் புனிதத் தலம் உள்ளது. பொற்கோவில் என்றழைக்கப்படும் இது மிகப் பழமையான குருத்வாராக கருதப்படுகிறது.

நேற்று இங்கு சீக்கியர்கள் புனித நூலான குரு கிரந்த் சாஹிப் வைக்கப்பட்டிருந்த பிரத்யேக இடத்தில் அதனை அவமதித்ததாக கூறி 30 வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் அடித்துக் கொல்லப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Another was beaten to death for allegedly insulting the Sikh flag in Punjab. The incident in which another person was beaten to death at the gurudwara in 24 hours has caused further shock