நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய்! ஸ்டாலினை ஃபாலோ செய்யும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

Chandigarh

சண்டிகர் : பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித் தொகையாக வழங்கப்படும் என ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்

பஞ்சாப், உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டசபை பதவி காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அங்கு தேர்தல் நடத்த செய்திகளை அறிவித்துள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மே மாதம் சட்டசபையின் பதவிக்காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் மாநிலத்தில் உள்ள மொத்தம் 117 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி அங்கு தேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

English summary

Aam Aadmi Party (AAP) leader Arvind Kejriwal has said that if the party comes to power in Punjab, women above the age of 18 will be given a monthly stipend of Rs 1,000.