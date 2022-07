செய்தியாளர்களை சந்திக்காத திரெளபதி முர்மு.. பிரதமர் மோடியை வம்புக்கு இழுத்த யஷ்வந்த் சின்ஹா!

Chandigarh

oi-Yogeshwaran Moorthi

சண்டிகர்: அண்மைக் காலமாக அமலாக்கத்துறையும், வருமான வரித்துறையும் வெட்கமின்றி எதிர்க்கட்சிகளை அச்சுறுத்த பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சிகளின் குடியரசுத் தலைவர் பொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா விமர்சித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் இன்னும் சில தினங்களில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு, எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா ஆகியோர் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டு ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர். அதேபோல் தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக தேர்தல் நடத்துவதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா, செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பாஜக அரசின் அத்துமீறல்கள் குறித்து விமர்சித்து வருகிறார். குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா உள்ளிட்டோரை விமர்சித்து வருகிறார். தற்போது ஹரியானா மாநிலம் சென்றுள்ள அவர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பூபிந்தர் சிங் ஹூடாவை சந்தித்து ஆதரவு கோரினார்.

பிரதமரை வரவேற்காத கேசிஆர்! யஷ்வந்த் சின்ஹாவை வரவேற்ற போது வந்த அறிவிப்பு! அமலாக்கத்துறையின் அதிரடி!

English summary

Yashwant Sinha, the opposition’s nominee for the post, lashed out at the Union Government, accusing it of misusing central investigating agencies to “fix political rivals”.