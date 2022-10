சுய கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆண்களே.. பெண்களை ஹிஜாப் அணிய கூறுகின்றனர் - ஹரியானா அமைச்சர் சர்ச்சை பேச்சு

Chandigarh

oi-Jackson Singh

சண்டிகர்: "சுய கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆண்களே, பெண்களை ஹிஜாப் அணியுமாறு வற்புறுத்துகின்றனர்" என்று ஹரியானா உள்துறை அமைச்சர் அனில் விஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஹிஜாப் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியுள்ள நிலையில், அமைச்சர் அனில் விஜ் இதுபோன்ற கருத்தை கூறியுள்ளார்.

ஏற்கனவே ஹிஜாப் விவகாரம் நாடு முழுவதுவம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து வரும் நிலையில், இவரது இந்தக் கருத்து மேலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

In a backdrop of split verdict by supreme court on hijab case, Haryana minister Anil Vij said that men who don't have self control,foced women to wear hijab.