பஞ்சாப் காங்கிரசில் பஞ்சாயத்து..பிரதமர் மோடியை தீடிரென சந்தித்த “முக்கிய தலை”! ஓயாத மோதலால் ஷாக்..!

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : கடந்த மாதம் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே பஞ்சாபில் ஆட்சியை இழந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் குழப்பம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், பிரதமர் மோடியை காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த லூதியானா எம்.பி சந்திந்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

சட்டசபை பதவிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில் உத்திரபிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், கோவா, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டு கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.

வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் பஞ்சாப் தவிர உத்திரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட், கோவா, மணிப்பூர் ஆகிய 4 மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது.

