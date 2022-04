சூப்பர் முடிவு... விவசாயிகளின் மகள்களுக்கு தான் எனது சம்பளம்! ராஜ்யசபா எம்பி ஹர்பஜன் சிங் அறிவிப்பு

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ஹர்பஜன் சிங், தனது ராஜ்யசபா எம்பி சம்பளத்தை விவசாயிகளின் மகள்களின் கல்வி மற்றும் நலத்திட்டங்களுக்கு வழங்குவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப்பில் பிப்ரவரி மாதம் 14ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இந்த தேர்தலில் பஞ்சாப்பை ஆண்ட காங்கிரஸ் கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது. கருத்து கணிப்புகள் கூறியபடியே மொத்தமுள்ள 117 தொகுதிகளில் 92 தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றது.

பஞ்சாப் முதல்வராக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் பகவந்த் மான் கடந்த மாதம் 16ம் தேதி பொறுப்பேற்று கொண்டார். இதற்கிடையே தான் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருந்து தேர்வாகி இருந்த 5 ராஜ்யசபா எம்பிக்களின் பதவிக்காலம் கடந்த 31ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வந்தது.

English summary

I want to contribute my Rajya Sabha salary to the daughters of farmers for their education and welfare, says newly Punjab MP Harbhajan Singh on his twitter.