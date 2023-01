எல்லாம் பிரண்ட்ஷிப்பிற்காக! மனைவியை 5 நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கணவனே பலாத்காரம்.. ஷாக்கான போலீஸ்

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 20 வயது இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக அவரது கணவர் உட்பட 6 பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த கூட்டு பாலியல் பலாத்கார சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீரின் உதம்பூர் பகுதியை சேர்ந்த 20 வயது இளம் பெண்ணுக்கு கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்னர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒருவருடன் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் கடந்த ஓராண்டாக இருவருக்கும் இடையே சிறு சிறு சண்டைகள் வந்துள்ளன. அதேபோல கோபத்தில் சில நேரம் கணவர் இளம்பெண்ணை தாக்கியுள்ளார். இப்படியே போய்க்கொண்டிருக்கையில் இளம்பெண் திடீரென விபத்தில் சிக்கியுள்ளார்.

இதில் அவரது கால்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதால் நடக்க சில நாட்கள் ஆகும் என மருத்துவர்கள் கூறியிருந்தனர். ஆனால் இவரது கணவர் சிகிச்சைக்கு எந்த உதவியும் செய்யாமல் இருந்திருக்கிறார். அப்போதே இந்த பெண் தனது சகோதரர்களிடம் சென்று சேர்ந்திருக்கிறார். அவர்கள்தான் இளம்பெண்ணை சிகிச்சைக்கு அனுப்பி பராமரித்து வந்திருக்கின்றனர். இப்படியே இருக்கையில் இளம்பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல்நலம் தேறி வந்திருக்கிறது. நடக்கத் தொடங்கிய அவர் சிறு சிறு வேலைகளை செய்து வந்துள்ளார்.

English summary

The police have registered a case against 6 people, including her husband, for gang-raping a 20-year-old girl in Punjab. This gang rape incident has caused great shock in the area.