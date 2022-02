பஞ்சாப் காங். ஸ்டார் பரப்புரையாளர் லிஸ்ட்டில் "பத்ம விபூஷன்" குலாம் நபி ஆசாத், மனிஷ் திவாரி இல்லை!

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: பஞ்சாப் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்ய ஸ்டார் பேச்சாளர்கள் பட்டியலை அறிவித்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி. அதில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களான குலாம்நபி ஆசாத் மற்றும் மனீஷ் திவாரி ஆகியோர் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது. இதன் முடிவுகள் மார்ச் மாதத்தில் வெளியிடப்படவுள்ளன.

117 தொகுதிகள் கொண்ட பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு வருகிற 20-ந் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி அங்கு கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. விவசாயிகள் போராட்டம் நாடு முழுவதும் கவனத்தை ஈர்த்ததையடுத்து, இந்தியாவே பஞ்சாப் தேர்தலை உற்றுநோக்கிவருகிறது.

English summary

The Congress party has announced the list of star speakers to campaign in support of the party in the Punjab elections. Senior Congress leaders Ghulam Nabi Azad and Manish Tiwari have been sacked.