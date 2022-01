பஞ்சாப் தேர்தலை தள்ளி வைங்க.. வலுக்கும் குரல்கள்.. பாஜகவுடன் கரம் கோர்த்த அம்ரீந்தரின் கட்சி

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர்: குரு ரவிதாஸ் பிறந்தநாளை ஒட்டி பஞ்சாப் தேர்தலை தள்ளிவைக்க வேண்டும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு பஞ்சாப் மாநில பாஜக கடிதம் எழுதியுள்ள நிலையில் கேப்டன் சிங்கின் லோக் பஞ்சாப் காங்கிரசும் தேர்தலை தள்ளிவைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சட்டசபையின் பதவி காலம் நிறைவடைந்த பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் தேதிகளை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

மொத்தம் 117 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள பஞ்சாப் சட்ட சபைக்கான தேர்தல் வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மார்ச் 10-ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவித்திருந்தார்.

English summary

Punjab state BJP has written a letter to the Chief Election Commissioner asking him to postpone the Punjab elections on the occasion of Guru Ravidas' birthday. Captain Amrinder Singh's Lok Punjab Congress has also demanded that the polls be postponed.