11 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வெவ்வேறு துறைகளுக்கு பணியிட மாற்றம் - தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் 11 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் சார் ஆட்சியர்கள், கூடுதல் ஆட்சியர்கள் உட்பட 11 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சேரன்மகாதேவி, மேட்டூர், குன்னூர், தருமபுரி, திண்டிவனம், பத்மநாபபுரம், பொள்ளாச்சி, சிவகாசி சார் ஆட்சியர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

11 IAS officers have been transferred by the Tamil Nadu government. 11 IAS officers including Sub Collectors and Additional Collectors have been transferred in Tamil Nadu.