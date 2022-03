தமிழக கோவில்களிலுள்ள தங்க நகைகள் 2,000 கிலோ..சேதமடைந்த நகைகளை உருக்க திட்டம் - அமைச்சர் சேகர் பாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருக்கோயில்களில் காணிக்கையாக செலுத்தப்படும் தங்க நகைகளில் சேதாரம் அடைந்த நகைகளை முறைப்படுத்தி, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவுடன் சரிபார்த்து, பின்னர் நகைகளை உருக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார். தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திருக்கோவில்களில் செலுத்தப்பட்ட நகைகள் தற்போது வரை 2,000 கிலோவை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தலைமையில் சட்டமன்ற அறிவுப்புகள் தொடர்பான சீராய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்குப் பின் அமைச்சர் சேகர் பாபு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், இந்து சமய அறநிலையத் துறை தொடர்பாக திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள், சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகள் குறித்துதான் இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றதாக கூறினார்.

Minister PK Sekar Babu said it was planned to regularize the damaged jewelery in the gold jewelery paid as tribute in the temples and check it with a panel headed by a retired judge and then melt the jewelery. He also said that the jewelery paid at temples across Tamil Nadu is expected to exceed 2,000 kg till date.