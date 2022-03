மின்வெட்டை தவிர்க்க.. தமிழகத்திற்கு கூடுதல் "பவர்.." ஸ்டாலின் முன்னிலையில் டான்ஜெட்கோ ஒப்பந்தம்

Chennai

சென்னை: என்எல்சி, சோலார் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன், பவர் டிரேடிங் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனங்களுடன் டான்ஜெட்கோ குறைந்த விலையில்2,900 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தம், முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.

இதுதொடர்பாக தமிழக அரசுநேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் (TANGEDCO) ஒப்பந்தம் மேற் கொண்டது.

என்எல்சி நிறுவனம் 800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 3 மின் உற்பத்திஅலகுகளை ஒடிசாவின் தலபிராவில் அமைக்கிறது. அதில் 11,500மெகாவாட் தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் 2026-27-ல் உற்பத்தி தொடங்கும்.

TANGEDCO signed an agreement with NLC, Solar Energy Corporation and Power Trading Corporation to purchase 2,900 MW of electricity at a lower price in the presence of Chief Minister Stalin.