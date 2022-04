ரொட்டிக்கு கையேந்தும் இலங்கை மக்கள்! அரவணைக்கும் தமிழகம்! நெருக்கடியால் அகதிகளாக வந்த 21 பேர்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கையில் இருந்து தனுஷ்கோடி அருகே அரிச்சல்முனைக்கு வந்த 21 பேரிடம் கியூ பிரிவு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வரும் நிலையில், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையானது நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.

இலங்கை அரசிற்கு எதிராக மக்கள் கடும் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வரும் நிலையில், அங்கு நாளுக்கு நாள் நிலைமை மிக மோசமாகி வருகிறது. ஊரடங்கு, ராணுவம் குவிப்பு போன்ற நடவடிக்கைகள் பலன் கொடுக்காத நிலையில் மக்கள் போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Q branch police are investigating 21 people who came to Arichalmunai near Dhanushkodi from Sri Lanka which is in financial crisis.