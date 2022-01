புத்தாண்டுக்கு டஃப் கொடுத்த சண்டே லாக்டவுன்.. டாஸ்மாக்குக்கு கோடிகளை கொட்டிக் கொடுத்த குடிகாரர்கள்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் புத்தாண்டு விற்பனையை விட நேற்று தமிழகத்தில் சுமார் 218 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மது விற்பனை நடைபெற்று உள்ளது.

கொரோனா பரவலை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று முழு ஊரடங்கு அமல் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர பிற நிறுவனங்கள் கடைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் நடமாட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஊரடங்கு காரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள மதுக் கடைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன இதேபோல ஓட்டல்களில் இயங்கும் எஃப் 2 வகை உரிமம் பெற்ற பார்களும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் மது விற்பனை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

With a complete curfew in place in Tamil Nadu on Sunday, the sale of liquor in Tamil Nadu has been around Rs. 218 crore more than the New Year.