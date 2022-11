அட்ரஸே இல்லை.. ரிட்டர்ன் ஆன நோட்டீஸ்.. 22 கட்சிகள் செயல்படாத கட்சிகள் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 22 அரசியல் கட்சிகளை செயல்படாத கட்சிகள் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 233 பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகளில், தேர்தலில் போட்டியிடாத கட்சிகள், வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்யாத கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

30 நாட்களுக்குள் அந்த கட்சிகள் விளக்கமளிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் அளித்த காலக்கெடு முடிவடைந்த நிலையில், 22 கட்சிகள் செயல்படாத கட்சிகளாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

As 22 parties from Tamil Nadu did not contest in any election and did not file income tax returns, the Election Commission scheduled those parties as inactive political parties. And its details have been published on the Election Commission of India website.