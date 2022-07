அரசு ஊழியரின் 2வது மனைவிக்கு பென்ஷன் கிடையாது.. உறுதி செய்து உத்தரவிட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை : அரசு ஊழியரின் 2வது மனைவிக்கு பென்ஷன் பெற தகுதி கிடையாது என பிறப்பித்த உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தனுஷ்கோடி. திருமணம் ஆனவர். இவர் ஆரணியில் அரசு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியராக பணியாற்றினார்.

இவர் தனது முதல் மனைவி உயிருடன் இருக்கும்போதே அவரது சகோதரியை 2வதாக திருமணம் செய்தார். இதற்கு அவரது முதல் மனைவி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

English summary

The Madras High Court has upheld the order that the 2nd wife of a government employee is not eligible for pension.