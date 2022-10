இன்னும் 5 நாள்.. நெருங்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் உலகக்கோப்பை! நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய “3 மேட்டர்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான தகுதிச் சுற்று போட்டிகள் ஆஸ்திரேலியாவில் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்னும் 5 நாட்களில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் சூப்பர் 12 சுற்று போட்டி நடைபெறுகிறது. இது தொடர்பாக நீங்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய 3 தகவல்களை பார்ப்போம்.

இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், இலங்கை போன்ற தெற்காசிய நாடுகளை சேர்ந்த கோடிக்கணக்கான மக்களின் உயிர் மூச்சாக திகழ்கிறது கிரிக்கெட் போட்டி. என்னதான் உலகக்கோப்பை, ஐபிஎல் என பல தொடர்களை ரசிகர்கள் கண்டுகளித்தால் அனைவரும் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது ஒன்றைதான்.

அதுதான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டி. பல்வேறு அரசியல் காரணங்களால் இருநாடுகளிடையே நேரடி தொடர் போட்டிகள் நடந்து 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டன. உலகக்கோப்பை, ஆசிய கோப்பை போன்ற ஐசிசி தொடர் போட்டிகளில் மட்டுமே இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன.

English summary

T20 World Cup Qualifiers have started in Australia and the Super 12 match between India and Pakistan will take place in 5 days. Here are 3 things you need to know about this.