தமிழ்நாட்டில் கனமழையால் 35 பேர் பலி.. குடிசைக்கு ரூ.5,000, கான்க்ரீட் வீட்டுக்கு ரூ.95,000 நிவாரணம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் பெய்த கனமழையால் 35 பேர் உயிரிழந்து உள்ளதாக அறிவித்து உள்ள தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், பாதிக்கப்பட்டோருக்கான நிவாரண உதவிகளை அறிவித்து இருக்கிறார்.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், நாகை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய டெல்டா மாவட்டங்களிலும் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

அதேபோல், கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய வட மாவட்டங்களிலும், திருச்சி, மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், நாமக்கல், கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்து உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Revenue and Disaster Management Minister KKSSR Ramachandran, who has announced that 35 people have died due to the recent heavy rains in Tamil Nadu. He also announced relief amount for the victims.