சென்னை: தமிழ் புத்தாண்டு தினமான இன்று முதல் 4 நாள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் சென்னையில் இருந்து பலர் சொந்த ஊர் செல்கின்றனர். இதனால் உளுந்தூர் பேட்டை சுங்கச்சாவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஒரு மணிநேரம் பயணிகள் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டதால் கூடுதல் கவுண்ட்டர்கள் திறக்கப்பட்டு போக்குவரத்து நெரிசல் சரிசெய்யப்பட்டது.

என்ன இது.. சென்னையே திடீருன்னு காலியாகிடுச்சி.. உளுந்தூர்பேட்டை டோல்கேட்டில் டிராபிக் ஜாம்

சித்திரை முதல் நாளான இன்று தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நாளை புனித வெள்ளியாகும். அதன்பிறகு சனி, ஞாயிறு வருகிறது. இதனால் சென்னையில் உள்ள சில நிறுவனங்கள் 4 நாள் விடுமுறை அளித்துள்ளது.

பல நிறுவனங்களின் பணியாளர்கள் விடுப்பு எடுத்துள்ளனர். இன்று முதல் ஞாயிறு வரையிலான 4 நாள் விடுமுறையை கொண்டாட அவர்கள் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர் புறப்பட்டுள்ளனர்.

Many people from Chennai are going to their hometowns as Tamil New Year is a 4 day consecutive holiday from today. This caused heavy traffic congestion at the Ulundurpet toll plaza. Additional counters were opened due to the situation where passengers waited for an hour.