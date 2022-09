கால்வாய் விரிவாக்கம்.. சைதாப்பேட்டை காவாங்கரையிலிருந்து மக்கள் இடமாற்றம்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சைதாப்பேட்டை காவாங்கரை கால்வாய் விரிவாக்க பணிக்காக அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட மக்களில் சிலர் தெருக்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவ்வாறு வெளியேற்றப்பட்டவர்களில் பலருக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் மீதம் உள்ளோருக்கு வீடுகள் வழங்கப்படாமல் அலைக்கழிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பின்னர் இறுதியில் இவர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று அதிகாரிகள் திட்டவட்டடமாக கூறியுள்ளனர். இதன் காரணமாக சுமார் 40 குடும்பங்கள் தெருக்களில் தங்கியுள்ளனர்.

English summary

Some of the people who were evicted from the area for the expansion of Kavankara Canal in Saidapet have been sheltered on the streets. Many of the evacuees have been allotted houses while the rest have not been provided with houses. Later, the authorities have categorically said that they will not be provided with houses. As a result, around 40 families are staying on the streets.