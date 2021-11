Exclusive; இன்னும் 5 நாட்கள்தான் இருக்கு.. புதிர் போட்டு பேசிய தமிழ்நாடு வெதர்மேன்.. என்ன நடக்கும்?

Chennai

சென்னை: இன்னும் 5 நாட்கள் இருக்கிறது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் செய்திருந்த ட்வீட் இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை எதிர்பார்த்ததை விட தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. இதுவரை புயல் எதுவும் தாக்கவில்லை என்றாலும் வங்கக்கடலில் உருவான இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பரவலாக மழை பெய்தது.

அரபிக்கடலில் உருவான தாழ்வு நிலையும் தென் மாவட்டங்களிலும், மேற்கு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழையை கொடுத்தது. வங்கக்கடலில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் முதல் தாழ்வு நிலை உருவானது.

5 more days to go says Tamilnadu Weatherman on rain in the state from 26th Nov to 29th Nov.