ஒற்றை ட்வீட்! கோடிக்கணக்கில் ஏலம் போக இருந்த நடராஜர் சிலை மீட்பு! கலக்கிய தமிழ்நாடு போலீஸ்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கோவில்பட்டியிலிருந்து திருடப்பட்ட 500 ஆண்டுக்கால பழமையான சிலையை ஏலம் விடுவதற்கு தமிழ்நாடு சிலைகடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த நிறுவனம் ஏலத்தை ரத்து செய்திருக்கிறது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது 'ஸ்ரீ கோதண்ட ராமேஸ்வரர் கோயில்'. இக்கோயில் 15-16 நூற்றாண்டில் அப்பகுதியில் குறுநில மன்னராக இருந்த வெட்டும்பெருமாள் ராஜா என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

இக்கோயிலில் ஐம்பொன்னால் ஆன பல சிற்பங்கள் இருந்துள்ளன. ஆனால் காலப்போக்கில் அதில் பல சிற்பங்கள் காணாமல் போய்விட்டன.

ஆறே மாதம்.. அடுக்கடுக்காக சர்ச்சைகள்.. பஸ் கடத்தல் முதல் ஆடியோ பஞ்சாயத்து வரை! சூர்யாவின் சேட்டைகள்!

English summary

A French firm has canceled the auction after the Tamil Nadu Anti-Idol Smuggling Unit police objected to the auction of a 500-year-old statue stolen from a temple about 50 years ago.