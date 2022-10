"30 நாட்களில் தமிழ்நாடு வரும் 76 அமைச்சர்கள்" பாஜகவின் திட்டம் என்ன? அண்ணாமலை சொன்ன வார்த்தை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மத்திய அரசின் நலத் திட்டம் மக்களுக்கு செல்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக 30 நாட்களில் 76 அமைச்சர்கள் தமிழகம் வர உள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மைக் காலமாக மத்திய அமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து திட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் நடவடிக்கைகள் அதிகரித்து வருகிறது. இதுகுறித்து அதிமுக துணை பொதுச்செயலாலர் கேபி முனுசாமி வெளிப்படையாகவே கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.

இது குறித்து கேபி முனுசாமி கூறுகையில், மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தபோது, அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் இவ்வளவு கீழே இறங்கி வரவில்லை. அன்று மத்திய அரசின் திட்டங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வந்துகொண்டுதான் இருந்தன. அப்படி வந்தபோதும்கூட, அந்த மாநில ஆட்சியாளர்கள் தாங்கள் செய்வது போல காட்டிக் கொள்வார்கள்.

English summary

BJP state president Annamalai has said that 76 ministers are coming to Tamil Nadu in 30 days to find out whether the central government's welfare program is going to the people.