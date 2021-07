கிணற்றில் தவறி விழுந்த சிறுமி.. 8 வயது சிறுவன் செய்த செயல்.. கலெக்டர் பாராட்டு.. வியந்த மணப்பாறை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மணப்பாறையில் கிணற்றில் தவறி விழுந்த சிறுமியை 8 வயது சிறுவன் குதித்து காப்பாற்றினான். அவனுக்கு கலெக்டர் பாராட்டி பரிசு வழங்கினார்.

மணப்பாறை அடுத்த துலுக்கம்பட்டியில் வசித்து வருபவர் லாரி ஓட்டுனர் பாலகிருஷ்ணன். இவர் விருதுநகரில் தங்கி வேலை பார்த்து வந்த நிலையில், அவரது மனைவி குணா(29), தனது குழந்தைகள் லித்திகா(8) மற்றும் நிதர்சன்(7) ஆகியோருடன் அப்பகுதியில் புதன்கிழமை மாலை விறகு வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

An 8-year-old boy jumped to the rescue of a girl who fell into a well in Manapparai. The collector presented him with a gift of appreciation