என்ன சொல்றீங்க.. சென்னையில் 81% பேருக்கு இந்த சத்து இல்லையாம்! மோசமான பிரச்சினைகள் ஏற்படுமாம்! பகீர்

வைட்டமின் டி சத்து உடலில் குறைந்தால் மனச்சோர்வு, சர்க்கரை நோய், புற்றுநோய், எலும்புகள் சம்பந்தமான நோய், முடக்குவாதம் போன்றவை எளிதில் நம்மைத் தாக்கிவிடும்.

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சென்னையில் 81 சதவீதம் பேருக்கு வைட்டமின் - டி சத்துக் குறைபாடு இருப்பதாக அதிர்ச்சிகரமான ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

மனிதனுக்கு மிக அத்தியாவசியமான சத்துகளில் ஒன்றான வைட்டமின் டி, சென்னை மக்கள் பெரும்பாலானோருக்குக் குறைவாக இருப்பதை ஒரு பெரிய எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கை முறை, உடற்பயிற்சியின்மை, துரித உணவுகளின் மீதான நாட்டம் போன்றவையே இந்த நிலைக்குக் காரணம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

வைட்டமின் டி குறைவு.... கொரோனா தொற்று... உயிரிழப்பை அதிகரிக்கும்... புதிய ஆய்வில் தகவல்!!

English summary

A shocking study has revealed that 81 percent of people in Chennai are vitamin D deficient. mechanical lifestyle, lack of exercise, and a penchant for fast food are primary reasons for vitamin d deficiency.