95 நாட்கள் சிகிச்சை..மீனாவின் கணவரை காப்பாற்ற போராடினோம்.. அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

சென்னை: நடிகை மீனாவின் கணவருக்கு உடல் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைக்கு யாராவது தானம் செய்தால் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் என்று அதற்கு தேவையான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

நுரையீரல் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் நேற்று இரவு 7 மணியளவில் காலமானார். அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், அதை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து ஆபத்தான நிலையில் இருந்தார்.

48 வயதான வித்யாசாகர் முன்னதாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டிருந்தார். பின்னர், மார்ச் 2022-ன் இறுதியில், அவருக்கு நுரையீரல் தொற்று ஏற்பட்டவே அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். படிப்படியாக அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்தது. நேற்று இரவு வித்யாசாகர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அவரது உடல் இன்று மதியம் 2 மணிக்கு சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu health Minister Ma Subramaniam has said that efforts have been made to ensure that actress Meena's husband can have a transplant if someone donates it to an organ transplant.