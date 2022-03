அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி.. விருதுநகர் வரிசையில் செங்குன்றம்..சிறுமியை சிதைத்த போதைக் கும்பல்..!

Chennai

சென்னை : விருதுநகர் இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவத்தின் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் சென்னை செங்குன்றத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த 13 வயது சிறுமியை 5 பேர் கொண்ட போதைக் கும்பல் 2 மாதங்களாக மிரட்டி சிதைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விருதுநகரில் இளம்பெண்ணை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கி அதனை விடியோ எடுத்துவைத்து மிரட்டிய சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து குற்றவாளிகளையும் கைது செய்து அதிகபட்ச தண்டனை பெற்று தர வேண்டும் எனவும், வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

விருதுநகர் சம்பவம்: பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் சிபிசிஐடி விசாரணை - கைதானவர்களை காவலில் எடுக்க முடிவு

A 13-year-old girl who was alone at home in Chennai Chenkunratty was intimidated and raped by a 5-member drug gang for 2 months before recovering from the shock of the incident in which a Virudhunagar girl was sexually abused.