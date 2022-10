ஆஸ்பத்திரிக்கு போன அம்மாவுக்கு ஷாக்! 16 வயது மாணவி கர்ப்பமா? ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தை தூக்கிய போலீஸ்!

Chennai

சென்னை : சென்னை அருகே 16 வயதே நிரம்பிய சிறுமியை பல நாட்களாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய வழக்கில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா, ஆந்திரா, ஹரியானா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது போல் தற்போது தமிழகத்தில் இந்த கொடூரங்கள் அரங்கேறுவது சமூக ஆர்வலர்களையும் பெற்றோர்களையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

The incident in which four people, including three members of the same family, have been arrested in the case of sexually assaulting a 16-year-old girl near Chennai for several days has caused great shock