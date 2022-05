10 கோடிப்பே..ஏர்போர்ட் கூரைய பிச்சுகிட்டு கொடுத்த தெய்வம்! வரவேற்க சென்ற டாக்டருக்கு வந்த அதிர்ஷ்டம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் உறவினரை வரவேற்க சென்றபோது விசு பண்டிகையை ஒட்டி வெளியிடப்பட்ட கேரளா லாட்டரி சீட்டு வாங்கிய கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த மருத்துவருக்கு 10 கோடி ரூபாய் பம்பர் பரிசு விழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் லாட்டரி சீட்டுகளுக்கு அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தின் போது தடைவிதிக்கப்பட்டது சிலர் தங்கள் ஊழியத்தை பெரும்பாலும் லாட்டரி சீட்டுக்கு செலவிட்டு வருவதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

ஆனாலும் தமிழகத்தில் தற்போது மறைமுகமாக லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. லாட்டரி மூணு நம்பர் லாட்டரி உள்ளிட்ட பெயர்களில் விற்கப்படும் இந்த லாட்டரி டிக்கெட் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படுவதும், அவற்றை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்து லாட்டரி சீட்டுகளை விற்றவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் நடந்து வருகிறது.

A bumper prize of Rs 10 crore has fallen on a doctor from Kanyakumari who bought a Kerala lottery ticket issued on the occasion of the Visu festival while visiting a relative at the Trivandrum airport.