தவியாய் தவித்த மக்களுக்கு புதுத்துணி, உணவு.. கருணை உள்ளமிக்க பெண் இன்ஸ்பெக்டர்.. குவியும் பாராட்டு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதுவும் சென்னையில் கடந்த 5 நாட்களாக மழை வெளுத்து வாங்கியது. ஒட்டுமொத்த சென்னை மக்களையும் பயமுறுத்திய பேய்மழை தற்போது கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்துள்ளது.

கனமழை காரணமாக சென்னையின் எழும்பூர், வடபழனி, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி என நகரின் முக்கிய இடங்களும், தாம்பரம், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் தத்தளித்தன.

English summary

A female police inspector has provided new clothes and food items to the flood victims in Chennai. The female inspector was highly praised not only by the affected people but by all the people of the area