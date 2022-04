இஸ்லாமியர்கள் தவறாக சித்தரிப்பு? ”பீஸ்ட்”க்கு கிளம்பிய சிக்கல்! தடை செய்ய தமிழக முஸ்லீம் லீக் கடிதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரபல இயக்குனர் நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, இயக்குனர் செல்வராகவன் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்து இருப்பதாகவும், அதனால் படத்தை வெளியிட தடைவிதிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்ப்புக்கிடையே இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் மற்றும் நடிகர் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, இயக்குனர் செல்வராகவன் ஆகியோர் முதன்முறையாக இணையும் திரைப்படம் இந்த மாதம் 13ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.

படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் டிரைலர் ஆகியவை வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில் படத்தை விளம்பரப்படுத்தும் பணிகளில் படக்குழுவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

English summary

It has been reported that a letter has been sent to the Tamil Nadu government on behalf of the Tamil Nadu Muslim League asking it to ban the release of the film as it portrays Islamists as extremists in the film Beast starring actor Vijay.