தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு.. வெளியூர் போக போறீங்களா.. தமிழ்நாடு அரசின் இ-பதிவு தளத்தில் புதிய வசதி!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நாளை முதல் ஜூன் 14ம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் தளர்வுகள் உடன் கூடிய ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊரடங்கில் இ-பதிவு பெற்று கார், ஆட்டோவில் பயணிக்க தமிழ்நாடு அரசின் இ-பதிவு இணையதளத்தில் புதிய வசதி இணைக்கப்பட்டுள்ளது,

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஜுன் 14 ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் சனிக்கிழமை அறிவிப்பு வெளியிட்டார். அவர் தனது அறிவிப்பில் கடந்த வார ஊரடங்கை போல் இல்லாமல் இந்த முறை பல்வேறு தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளார்.

ரூ.250 கோடிக்கு பல்நோக்கு மருத்துவமனை.. மதுரை நூலகம்.. 6 முக்கிய திட்டங்களை அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு

தமிழ்நாட்டில் தற்போது கொரோனா நோய்த் தொற்று அதிகமாக உள்ள கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் மளிகை கடைகள், காய்கறி கடைகள் திறக்க மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற சேவைகளுககு

English summary

A curfew with relaxations has been declared from tomorrow till June 14. A new facility has been added to the e-Registration website of the Government of Tamil Nadu to get e-registration and travel by car or auto in this curriculum