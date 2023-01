வாரே வா.. இனி சாதாரண டிக்கெட்டிலும் 'ஸ்லீப்பர்' பெட்டிகளில் பயணிக்கலாம்.. ரயில்வேயின் அசத்தல் முடிவு

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கொரோனா காலத்தில் ரயில் போக்குவரத்தில் பயணிகளுக்கு புதிய மாற்றங்களை ரயில்வே நிர்வாகம் ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்நிலையில் இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது மேலும் சில மாற்றங்களை குறிப்பாக சாதாரண டிக்கெட்டில் படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகளில் பயணம் செய்வது குறித்த அறிவிப்பை ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட திட்டமிட்டிருக்கிறது.

உலகில் மிகப் பெரிய ரயில் போக்குவரத்தை கொண்டுள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. இந்திய ரயில்வே நாளொன்றுக்கு சுமார் 13,169 பயணிகள் ரயில்களையும் 8,479 சரக்கு ரயில்களையும் இயக்குகிறது. இந்த ரயில்கள் மொத்தமாக நாடு முழுவதும் சுமார் 68,103 கி.மீ தொலைவுக்கு பயணிக்கின்றன. பயணிகளில் ரயில் ஒரு நாளைக்கு 23 கோடி பேரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கிறது.

இப்பயணத்தை எளிதாக்குவதற்காக ரயில்வே நிர்வாகம் தினம் தினம் புதுப்புது அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. ஏற்கெனவே மூத்த குடிமக்களுக்கு பயண கட்டண சலுகை, ரயில் பெட்டியின் உட்புறங்களில் மாற்றம், சிறப்பு ரயில்கள் என பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று காலத்தில் ரயில் உட்பட அனைத்து பொது போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.

English summary

The railway administration has made new changes for the passengers in the train transport during the Corona period. However, following this, the railway administration is planning to announce some more changes, especially regarding traveling in coaches with bed facilities in ordinary tickets.