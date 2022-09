விளையாட்டு திறமையிருந்தும் முன்னேற முடியாமல் தவித்த இளைஞர்களே, "வந்தாச்சு ஆடுகளம்!" ஸ்டாலின் அசத்தல்

Chennai

சென்னை: விளையாட்டுத்துறையில் புதிய மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது என்று தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். விரைவில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு செஸ் பயிற்சியாளர்கள் மூலம் பயிற்சி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சர் மெய்யநாதன் 'ஸ்போர்ட்ஸ் நாதன்' ஆகவே மாறிவிட்டார். சுறு சுறுப்பான அமைச்சர் கிடைத்ததற்கு பெருமை பட வேண்டும் என்றும் முதல்வர் கூறியுள்ளார்.

சர்வதேச, தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற வீரர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்தார். சென்னை நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் 1,130 வீரர்கள், வீராங்களைகளுக்கு காசோலைகள், விருதுகளை வழங்கினார். 2018-19-20 ஆம் ஆண்டுக்கான விளையாட்டு விருதாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பரிசுத் தொகையை வழங்கினார்.

விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உள்ள சந்தேகங்களை கேட்டறிய ஆடுகளம் உதவி மையத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தார். விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடர்பான சந்தேகங்களை தொலைபேசி மூலம் கேட்டறிய உதவி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin has said that there has been a new renaissance in the sports sector. He said that steps will be taken to provide training to government school students through chess coaches. Minister Meiyanathan has become 'Sports Nathan'. The Chief Minister has also said that he should be proud of getting an energetic minister.