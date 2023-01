சார் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணீங்களா? ஓடிபி சொல்லுங்க கேன்சல் பண்ணனும்! மோசடியாளர்கள் விரிக்கும் புதுவலை!

Chennai

சென்னை : ஏடிஎம் கார்டு மோசடி, கிப்ட் மோசடி, பென்சில் மோசடி வரிசையில் தற்போது உணவு டெலிவரி நபர்களைப் போல போன் செய்து வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணத்தை திருடும் மோசடி கும்பலின் நடமாட்டம் அதிகரித்து இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டுமென போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

வீட்டில் இருந்தே பணம் சம்பாதிக்கலாம் படிப்பு தேவையில்லை. ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கினாலே மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் என்ற ரீதியிலான மோசடி கும்பலின் நடமாட்டங்களும் அதிகரித்திருக்கிறது.

கல்லூரி மாணவர்கள், வயதானவர்கள், ஓய்வு பெற்றவர்கள், குடும்பத் தலைவிகளை குறிவைத்து ஏதாவது ஒரு சாதாரண வேலையை சொல்லி அதன் மூலம் இவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும் என ஆசை காட்டி அதன் பின்னர் அவர்களை ஏமாற்றும் கும்பலின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. மற்றபடி ஏடிஎம், கார்டு மேல 16 நம்பர் சொல்லு சார் மோசடியெல்லாம் மிகப் பழசாக மாறிவிட்டது.

The police have also warned the public to be alert that there is an increase in the movement of fraudsters who steal money from bank accounts by calling as food delivery people in the order of ATM card fraud, gift fraud and pencil fraud.