உதயநிதி ஸ்டாலினை கோபப்படுத்திய அந்த செய்தி.. வக்கில்லாத சிலர் தான்.. கொதித்து போய் பரபர பேட்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்எல்ஏவாக ஆன பின்னர் எப்போதுமே தொகுதி பக்கம் மிகவும் ஆக்டிவாக இருக்கிறார் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின். இந்நிலையில் தடுப்பூசி தொடர்பாக வெளியான ஒரு செய்தி அவரை மிகவும் கோபப்பட வைத்துள்ளது.

அப்படி என்ன செய்தி என்கிறீர்களா.. தமிழ்நாட்டில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு இருக்கும் போது, சேப்பாக்கம் தொகுதியில் மட்டும் எப்படி தடுப்பூசி செலுத்துகிறார்கள் என்று யாரோ சிலர் கிளப்பிவிட்டு உள்ளார்கள்.

இதனால் கடுப்பான உதயநிதி அதற்கான விளக்கத்தை இன்றைய பேட்டியில் அளித்துள்ளார்- அத்துடன் நீட் தேர்வு தொடர்பான விமர்சனங்களுக்கும் பதில் அளித்துள்ளார்

3 நாளுக்கு பிறகு.. சென்னையில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி ஆரம்பம்.. பற்றாக்குறையால் மக்கள் அவதி

English summary

Udayanidhi Stalin said that While there is a shortage of vaccines in Tamil Nadu, some people are spreading false rumors about how they are being vaccinated only in Chepauk constituency.