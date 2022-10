வீடு கட்டியாச்சு..திருஷ்டி கழிக்கனுமே! பலி கொடுக்க தயாரான கோழி எஸ்கேப்! பிடிக்க போனவர் பலியான சோகம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையை அடுத்த பல்லாவரம் அருகே புதிதாக கட்டிய வீட்டிற்கு திருஷ்டி கழிக்க வேண்டுமென்பதற்காக பலி கொடுக்க வாங்கிய கோழி பறந்த சென்ற நிலையில், அதனை பிடிக்க வேண்டுமென சென்ற போது வாயதான ஒருவர் பள்ளத்தில் விழுந்து பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வீடு தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட கட்டிடங்களை கட்டி முடித்த பின்னர் புதுமனை புகுவிழாவிற்கு முன்னதாக தங்கள் வசதிக்கேற்றார் போல் ஆடு கோழி உள்ளிட்டவற்றை பலி கொடுப்பது வழக்கம் அவ்வாறு வழி கொடுக்கும் போது வீட்டில் ஏற்பட்டிருந்த திருஷ்டிகளையும் என்பது நம்பிக்கை.

கிராமப்புறங்களில் இன்னும் கூட புதுமனை புகுவிழாவுக்கு முன்னதாக கோழிகளை பலி கொடுக்கும் வழக்கமானது தொடர்ந்து வருகிறது அறுக்கப்பட்ட கோழியை வீட்டை சுற்றி வந்து அந்த ரத்தத்தை சுவர்களில் ஒட்ட வைத்தால் நல்லது என கூறு வருகின்றனர். அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இது மக்களின் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் என்றாலும் சில நேரங்களில் சில சிக்கல்களும் எழுவது வழக்கம்தான்

English summary

A chicken bought for sacrifice flew to a newly built house near Pallavaram, next to Chennai, and while trying to catch it, an old man fell into a ditch and died.